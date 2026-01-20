Dopo Giorgio Armani, un altro pilastro della moda italiana ci lascia: Valentino Garavani è morto ieri, lunedì 19 gennaio 2026, all’età di 93 anni. Uno dei principali magazine portoghesi, L’Expresso, nel darne però la notizia della scomparsa utilizza per errore una foto di Dario Ballantini, storico imitatori dello stilista.

Dario Ballantini scambiato per Valentino Garavani: che gaffe in Portogallo!

Il mondo della moda mondiale è in lutto per la morte, a 93 anni, dello storico stilista Valentino Garavani. Uno dei principali magazine portoghesi, L’Expresso, nel dare la notizia della scomparsa dell’imperatore della moda, utilizza per sbaglio una vecchia foto di Dario Ballantini che, come ricorderete, per anni ha imitato lo stilista a “Striscia la Notizia.” Selvaggia Lucarelli, ironicamente, ha condiviso il post in una storia, aggiungendo: “Chi glielo dice che questo è il Valentino di Striscia la Notizia”? La stessa trasmissione Mediaset ha confermato: “Confermiamo! Siamo noi con Dario Ballantini!”

Morte Valentino, il ricordo di Dario Ballantini

Al momento Dario Ballantini non ha commentato la gaffe da parte del magazine portoghese, ma ha voluto ricordare sui social Valentino, che ha imitato così tante volte a Striscia: “Addio al grande Valentino. In qualche modo siamo stati anche compagni di viaggio, incrociando strade, sguardi, momenti che restano. Spero di aver contribuito a rendere pubblico anche il tuo lato più ironico, quello che conviveva con la grandezza della tua arte. Onore a te, al tuo talento e a tutto ciò che hai lasciato. Grazie.”