Galliani fa visita a Berlusconi in ospedale. Il messaggio del Monza: “Forza presidente, ti aspettiamo”

L’ad del Monza Galliani fa visita a Berlusconi in ospedale

Non solo figli e parenti. A far visita a Silvio Berlusconi in ospedale nel pomeriggio di giovedì 6 aprile, anche Adriano Galliani. L’ex dirigente del Milan e attuale ad del Monza si è recato al San Raffaele per manifestare la sua vicinanza al Cavaliere.

Lasciando il nosocomio milanese, tuttavia, Galliani è apparso alquanto provato e, nonostante l’insistenza dei giornalisti radunati nei presso della struttura sanitaria, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. A riferirlo è il sito web tuttomercatoweb.com. La visita dell’ad del Monza sarebbe durata circa una ventina di minuti.

Il messaggio del club calcistico: “Forza presidente, ti aspettiamo”

Oltre all’ad, anche i giocatori e lo staff tecnico del Mona hanno voluto inviare un messaggio di incoraggiamento a Berlusconi. Nella giornata di giovedì 6 aprile, infatti, la squadra bianconera insieme al tecnico Raffaele Palladino ha girato un video al centro sportivo Luigi Berlusconi n onore del patron.

Le parole pronunciate dagli esponenti del club calcistico che compaiono nella clip del Monza sono state le stesse più volte ripetute dallo stesso leader di Forza Italia proprio agli uomini della squadra, arrivando a trasformarsi nello slogan della società.

“Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince”, hanno detto all’unisono i giocatori del Monza. Queste parole compaiono anche sui muri deli spogliati dell’U-Power Stadium e fanno parte dell’inno del settore giovanile. “Forza presidente, ti aspettiamo presto”, hanno infine concluso i calciatori.