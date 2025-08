Il dirigente sportivo è pronto a tornare in via Turati? A fare il suo nome sarebbe stato Ibrahimovic.

Nelle ultime ore per i tifosi rossoneri si preannuncia un grande ritorno in società, ovvero quello di Adriano Galliani che, però attualmente è l’amministratore delegato del Monza. Vediamo di capire la situazione.

Adriano Galliani torna al Milan?

Dopo la deludente scorsa stagione, che ha visto il Milan fuori dall’Europa, tra i tifosi rossoneri c’è voglia di rivalsa.

Le amichevoli estive fino a ora stanno certamente dando ottimi segnali anche se, si sa, le amichevoli estive sono pur sempre amichevoli e solitamente non ci si può fare molto affidamento. Nelle ultime ore Tuttosport ha rilanciato una clamorosa indiscrezione, ovvero il possibile ritorno in società di Adriano Galliani. Il dirigente sportivo avrebbe il ruolo di consulente strategico. Il grande sponsor sarebbe stato Zlatan Ibrahimovic e, secondo le ultime indiscrezioni, Galliani e Cardinale si sarebbero già incontrati a bordo di uno yacht di proprietà di Flavio Briatore. Il problema? Adriano Galliani è l’amministratore delegato del Monza ma…

Adriano Galliani torna al Milan? L’enigma Monza

Come visto sta circolando la clamorosa indiscrezione di un secondo matrimonio tra Adriano Galliani e il Milan. C’è però l’incognita Monza, di cui presto o tardi Galliani dovrà occuparsi del passaggio di proprietà delle quote del club da Fininvest al gruppo di investitori americani Beckett Laynes Ventures. Ecco cosa si legge su Tuttosport: “fino al closing definitivo Galliani rimarrà in carica poi, se tutto andrà per il verso giusto, sarà libero di fare eventualmente nuove scelte professionali. Qualora il cambio di proprietà del Monza dovesse subire delle deviazioni a oggi non prognosticabili, allora difficilmente Galliani potrebbe lasciare il suo attuale club.” Galliani nel Milan avrebbe un ruolo di super consulente esterno, ma con poteri di rappresentanza in Lega Serie A.