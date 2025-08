Periodo tutt’altro che facile per Franco Baresi, di recente sottoposto ad un intervento in ospedale effettuato con una certa urgenza a seguito di una scoperta avvenuta nel corso di un controllo di routine. Ne ha dato comunicazione il Milan, società della quale Baresi è vice presidente onorario, con una nota nella quale viene specificata la diagnosi e si comprende per quale ragione l’operazione sia stata programmata nell’immediato.

Anche Baresi ha rilasciato in prima persona una breve dichiarazione rivolta ai tifosi.

Baresi, intervento immediato dopo la scoperta durante un controllo

Tutto è accaduto durante un controllo medico di routine. I medici hanno riscontrato la presenza di un nodulo che ha richiesto un’intervento chirurgico di asportazione. Il Milan ha comuncato tutti i dettagli in una nota: “A seguito di accertamenti di routine – si legge, al nostro Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si

è deciso di procedere con l’asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva”.

“L’intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico. Tutto il CdA, il Management del Club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, i calciatori e le calciatrici del Milan rivolgono a Franco un sincero e affettuoso augurio di pronta e completa guarigione. Capitano – si chiude così la nota – siamo tutti con te!”

Dal canto suo Franco Baresi ha voluto rilasciare un’ulteriore dichiarazione: “Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio”.