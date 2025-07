La ginnastica italiana sta vivendo giorni di profonda apprensione a causa del grave infortunio di Lorenzo Bonicelli alle Universiadi a Essen, in Germania. La situazione clinica è seguita con attenzione da specialisti e dalla Federazione, che si è attivata per garantire il miglior percorso assistenziale possibile alla famiglia dell’atleta. Nelle ultime ore è stato diffuso un nuovo bollettino medico che solleva molte preoccupazioni sulle condizioni di salute del giovane atleta.

Infortunio Lorenzo Bonicelli, il messaggio della fidanzata sui social

Da tutta Italia arrivano manifestazioni di affetto per l’atleta, specialmente dalle società sportive con cui Lorenzo ha condiviso il proprio percorso, come la Ghislanzoni GAL di Lecco e il centro tecnico di Seveso. Anche la sua fidanzata Lisa Rigamonti, attraverso i social, ha invitato amici e sostenitori a mantenere alta l’attenzione e a offrire un sostegno collettivo, sottolineando l’importanza della vicinanza emotiva in questo percorso lungo e incerto.

“Quello che è successo è una cosa molto complicata che gli cambierà completamente la vita. Ora la situazione è stazionaria, ma bisogna aspettare per avere certezze sul domani. In questo futuro incerto, Lorenzo avrà più che mai bisogno di noi e di voi. Facciamogli sentire tutta la forza e tutto il supporto per affrontare i giorni a venire. Più siamo, meglio è. Lui ci sente tutti. Grazie a chi continuerà ad esserci: il vostro sostegno, in qualunque forma, sarà fondamentale”.

Notizie preoccupanti dopo l’infortunio di Lorenzo Bonicelli: l’ultimo bollettino medico

La Federazione Ginnastica d’Italia ha riferito che, a seguito di una valutazione medica svoltasi presso il Policlinico Universitario di Essen, dove il ginnasta Lorenzo Bonicelli è ricoverato dal 23 luglio scorso, è stata confermata la presenza di un trauma distorsivo alla zona cervicale, con sublussazione della quinta vertebra.

L’intervento chirurgico effettuato nei momenti immediatamente successivi all’infortunio ha permesso una riduzione corretta e tempestiva della lesione. Tuttavia, i medici hanno riscontrato anche un danno neurologico, la cui portata risulta ancora non quantificabile. Le condizioni generali del 23enne vengono definite stabili, ma è stato necessario eseguire una tracheotomia per facilitare la respirazione.

I medici stimano che Lorenzo dovrà rimanere ricoverato almeno un’altra settimana prima di poter valutare il suo ritorno in Italia. Nel frattempo, il presidente della Federginnastica, Andrea Facci, ha già avviato le procedure per organizzare il trasferimento in un centro di riabilitazione italiano, assicurando la massima sicurezza durante il viaggio.