Gara auto finisce male: terribile incidente per fortuna senza vittime

Gara di auto finisce male in un caos di lamiere contorte con una vettura che prende fuoco all'improvviso ma l'estintore fa cilecca: paura per i piloti

Una gara fra auto super performanti finisce male e si verifica un terribile incidente per fortuna senza vittime: la seconda tappa dell’australiana Gold Coast 500 viene funestata da un terribile groviglio di supercar che ha fatto alzare la bandiera rossa dopo che diverse auto hanno cozzato fra di loro a veloicità spaventosa.

Secondo quanto riportato dai media sportivi l’incidente è stato innescato dal pilota James Golding che ha colpito un fascio di pneumatici alla chicane della spiaggia.

Gara auto finisce male: terribile incidente

A quel punto il suo bolide si è intraversato prima della curva 11 ed è diventato una specie di “diga” contro cui si sono andare ad infrangere diverse altre vetture che sopraggiungevano. Una vera reazione a catena che ha provocato per fortuna feriti e contusi fra i piloti ma nessuna vittima.

Ad avere la peggio secondo i media sono stati lo stesso Golding, Macauley Jones e Nick Percat.

Incendio in pista ed estitntore in tilt

Per un attimo si è temuto anche il peggio perché la Holden di Jones ha successivamente preso fuoco e l’estintore non è partito. Ha detto Golding. “È stato un mio errore, errore umano. Sono salito troppo in alto sul cordolo e quando ne sono uscito ero troppo tardi per recuperare, mi dispiace per tutti gli altri team e piloti coinvolti“.

Jones ha detto: “Sto bene. È stato un impatto abbastanza forte e poi la cilecca dell’estintore non è un buon segno”.

Qui sotto potete recuperare le impressionanti immagini dell’incidente.

Wowee that’s some sort of crash on the Gold Coast! Brad Jones Racing is cursed, that repair bill every year would be enough to throw the game away! #supercars pic.twitter.com/RCVUmPbLwM

— Jrod 🔴⚫️ (@JarrodKent) October 30, 2022