Episodio discriminatorio a Gardaland. Un manager ha chiamato principessa il collega gay ed è stato licenziato. Il cassiere di un ristorante è stato deriso davanti ai clienti.

Gardaland, manager chiama “principessa” il collega gay: licenziato

Un episodio discriminatorio si è verificato in un ristorante nel parco divertimenti Gardaland. A denunciarlo è stata la vittima, un 37enne che lavorava nel locale come cassiere. Il giovane ha raccontato al Corriere del Veneto di essere stato deriso e messo in imbarazzo dal suo manager, che è stato licenziato. Una decisione confermata anche dal Tribunale civile di Verona, che ha rigettato il ricorso presentato dall’ex manager. “Tieni i soldi principessa” è stata solo una delle frasi infelici per offendere il cassiere davanti ai clienti. “Ero alla cassa e un gruppo di persone stava entrando quando arriva un cameriere che mi stava portando uno scontrino con dei soldi e mi dice ‘tieni principessa’ (…) mi giro per guardarlo e noto che alle sue spalle c’era il manager del ristorante divertito che gesticolava in modo femminile e mi ripeteva la parola ‘principessa’” ha raccontato.

Gardaland, manager licenziato per aver deriso il collega gay

Il 37enne ha spiegato di aver reagito facendo notare ai colleghi il suo disappunto e dicendo che avrebbe preferito fosse chiamato con il suo nome. In risposta, il dirigente l’avrebbe invitato a proseguire in fretta con il suo lavoro. “Finito il turno sono andato a informare il mio superiore chiarendo che in quel modo non avrei potuto continuare a lavorare e quest’ultimo mi ha spostato in un altro ristorante. Venuta a conoscenza dell’episodio discriminatorio, la direzione del parco divertimenti è intervenuta tempestivamente per punire i responsabili di ‘gravi e intollerabili comportamenti’” ha raccontato il cassiere. Le accuse sono state confermate da altri dipendenti, mentre il manager ha continuato a negare.