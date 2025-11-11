Garlasco, impronte di Marco Poggi e di un operatore sulla porta di casa di Chiara: cosa rivelano le analisi del nuovo perito

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, continua a suscitare interesse e controversie. Recenti analisi hanno riportato alla luce dettagli significativi riguardanti le impronte digitali e le dichiarazioni di alibi, portando a un nuovo esame della situazione. Le indagini, che sembravano essersi affievolite nel tempo, ora si arricchiscono di elementi che potrebbero influenzare le prospettive del caso.

Le impronte digitali e la loro analisi

Un nuovo perito, Giovanni Di Censo, è stato incaricato di esaminare le impronte digitali rinvenute sulla porta d’ingresso della casa di Chiara. I risultati indicano che due impronte leggibili appartengono a Marco Poggi e a un operatore, mentre sei impronte della vittima sono state trovate su una confezione di cereali e su un sacchetto della spazzatura. Questi dati non aggiungono però elementi nuovi rispetto alle conclusioni già formulate dagli inquirenti quasi due decenni fa. Le impronte digitali rimangono un aspetto cruciale, ma la loro analisi attuale non sembra modificare il quadro investigativo già delineato.

Il ruolo del nuovo perito

La figura di Giovanni Di Censo si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per il caso. Nonostante le impronte non forniscano informazioni inedite, il suo lavoro è fondamentale per garantire che ogni possibile pista venga esplorata. La metodologia di analisi delle impronte digitali è un processo delicato e complesso, che richiede competenze specifiche e una grande attenzione ai dettagli.

Riflessioni sull’alibi di Marco Poggi

A rendere ancora più intrigante la situazione è la recente intervista rilasciata dal gestore di un hotel in Trentino Alto Adige, dove la famiglia Poggi affermava di essere in vacanza al momento del delitto. Il gestore ha dichiarato che Marco Poggi non ha mai soggiornato presso la sua struttura, sollevando interrogativi sull’affidabilità dell’alibi. Questa testimonianza ha riacceso i riflettori su Marco, che è già stato oggetto di scrutinio dopo l’accusa contro Andrea Sempio, un amico del fratello della vittima.

Le implicazioni legali dell’alibi

Il legale di Andrea Sempio ha già messo in discussione l’alibi di Marco, chiedendo se fosse effettivamente assente dalla scena del delitto. La mancanza di verifiche sui soggiorni e le dichiarazioni non confermate sollevano dubbi sulla conduzione delle indagini di 18 anni fa. Gli inquirenti, infatti, non avevano mai interrogato il gestore dell’hotel, lasciando aperta la strada a interpretazioni e speculazioni. Le parole dell’albergatore potrebbero avere un impatto significativo sulle future udienze e sull’andamento del processo.

Il panorama attuale delle indagini

Con l’apertura di nuove indagini, la procura di Pavia ha deciso di estendere le indagini anche a elementi che, in passato, erano stati trascurati. Tra questi, l’analisi delle impronte rinvenute sui materiali di scarto nella casa di Poggi è diventata prioritaria. Le indagini hanno incluso anche un’attenta revisione del DNA trovato sui reperti, ma finora non è emerso nulla di decisivo contro Andrea Sempio. La verifica scientifica rimane un tema centrale, mentre l’attenzione si concentra sulle impronte e sul DNA rinvenuto.

Le prossime fasi del processo

Le prossime udienze si preannunciano cruciali. Gli avvocati delle parti coinvolte, inclusi quelli di Alberto Stasi, si preparano a esaminare i risultati delle analisi e a presentare le proprie argomentazioni. La tensione cresce, poiché la verità sull’omicidio di Chiara Poggi sembra ancora lontana. La comunità rimane in attesa di sviluppi significativi, che potrebbero finalmente portare chiarezza a un caso che ha segnato profondamente la storia di Garlasco.