Gaza, il commento di Angelina Jolie: “È una fossa comune”

Angelina Jolie, paladina di molte cause umanitarie, ha condiviso un post su Instagram in cui ha dichiarato che Gaza sta diventando una “fossa comune” e ha accusato i leader mondiali di complicità per non aver agito per imporre un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas. “Questo è un bombardamento deliberato di una popolazione intrappolata che non ha nessun posto dove fuggire. Gaza è stata una prigione a cielo aperto per quasi due decenni e sta rapidamente diventando una fossa comune” ha scritto Angelina Jolie. L’attrice ha voluto sottolineare che “intere famiglie vengono assassinate” e il 40% delle vittime sono bambini.

Gaza, il commento di Angelina Jolie: “I leader mondiali sono complici di questi crimini”

“Sotto gli occhi del mondo e con il sostegno attivo di molti governi, milioni di civili palestinesi (bambini, donne, famiglie) vengono puniti e disumanizzati, mentre vengono privati di cibo, medicine e aiuti umanitari in violazione del diritto internazionale” ha aggiunto Angelina Jolie. “Rifiutando di chiedere un cessate il fuoco umanitario e impedendo al Consiglio di sicurezza dell’Onu di imporlo a entrambe le parti, i leader mondiali sono complici di questi crimini” ha concluso.