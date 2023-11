La polizia ha arrestato un uomo con l’accusa di omicidio colposo per la morte di Adam Johnson, ferito mortalmente durante una partita a Sheffield.

Giocatore di hockey morto durante una partita

Johnson, 29 anni, è morto dopo aver subito un taglio fatale al collo, inferto con la lama del pattino di un altro giocatore. L’omicidio è avvenuto durante una partita di Challenge Cup tra la sua squadra, i Nottingham Panthers, e gli Sheffield Steelers. Quella sera circa 8mila persone hanno assistito all’incontro alla Sheffield Arena. Oggi la polizia del South Yorkshire ha dichiarato: “Gli investigatori hanno arrestato un uomo con l’accusa di omicidio colposo. Al momento è ancora sotto custodia“.

La corsa in ospedale

Quando ci si è accorti di ciò che era accaduto la partita è stata immediatamente sospesa. Diversi testimoni hanno raccontato di persone tra il pubblico che sono scoppiate in lacrime. Adam è stato prontamente trasportato d’urgenza in ospedale, dove però è deceduto. L’autopsia ha confermato che la causa della morte sia stata una lesione fatale al collo. Al momento la polizia non ha ancora reso nota l’identità dell’uomo ritenuto colpevole dell’omicidio. All’apertura dell’inchiesta, tuttavia, il medico legale di Sheffield, Tanyka Rawden, aveva chiesto che i paracollo fossero resi obbligatori per tutti i giocatori.

Il cordoglio di amici e familiari

Johnson, originario del Minnesota, aveva firmato per i Nottingham Panthers in agosto, dopo una carriera che comprendeva anche esperienze con i Pittsburgh Penguins, i Malmö Redhawks in Svezia e gli Augsburger Panther in Germania. La notizia della morte ha lasciato un grande sgomento tra gli amici, i conoscenti, ma soprattutto tra i fan dell’hockey sul ghiaccio. Omar Pacha, amministratore delegato dei Panthers, ha ricordato il giovane sportivo così: “Il senso dell’umorismo di Adam, la sua umiltà, il suo altruismo, il suo sorriso contagioso e la sua capacità di essere gentile e rispettoso con tutti nel club erano le sue caratteristiche principali“.