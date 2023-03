Un raro tornado di neve è stato avvistato in Scozia mentre un’impetuosa ondata di gelo e neve sta per abbattersi sul Regno Unito.

Una potente ondata di maltempo che porterà gelo e neve sta per abbattersi sul Regno Unito: mentre il ciclone atlantico responsabile del cambiamento climatico si avvicina al Paese, in Scozia è stato avvistato un raro tornado di neve.

Gelo e neve nel Regno Unito, avvistato un tornado di neve in Scozia

Le Isole Britanniche stanno per essere travolte da un violento e impetuoso ciclone atlantico che porterà un’ondata di maltempo e intense nevicate in tutto il Regno Unito, compresa la capitale Londra. Il Regno Unito, tuttavia, non sarà l’unico Paese a trovarsi in balia del ciclone atlantico. Questo, infatti, avrà effetti sul clima anche in Belgio e nei Paesi Bassi.

Con l’avvicinarsi del ciclone atlantico, un particolare e raro fenomeno meteorologico è stato osservato sulla neve a Sandness, sulle Isole Shetland dell’arcipelago della Scozia. L’agricoltore Michael Peterson ha improvvisamente avvistato un “tornado di neve” che avanzava in un campo durante una nevicata. L’episodio si è verificato nella giornata di martedì 7 marzo.

Cos’è un tornado di neve?

In relazione al tornado di neve, l’Atlante meteorologico mondiale descrive il fenomeno come “neve sollevata dal suolo sotto forma di una colonna vorticosa di altezza variabile con un piccolo diametro e un asse approssimativamente verticale”. “Questo è un fenomeno molto raro che si verifica quando il wind shear superficiale agisce per generare un vortice sul manto nevoso, provocando il sollevamento dal suolo di una colonna vorticosa di particelle di neve. A volte viene chiamato ‘snownado’”, si legge ancora.

Il fenomeno si è palesato appena un giorno prima che la maggior parte del Regno Unito venisse imbiancata. A causa delle particolari condizioni climatiche del Paese, il Met Office sta allertando la popolazione circa eventuali interruzioni dei viaggi mentre scuole situate nel sud-est e nel sud-ovest dell’Inghilterra e in gran parte di Scozia e Galles le scuole sono rimaste chiuse per l’ondata di gelo e neve.