Gene Gnocchi va su tutte le furie durante l’ultima puntata di Citofonare Rai 2: il comico e le conduttrici del format Paola Perego e Simona Ventura sono stati protagonisti di una lite in diretta oppure di una gag organizzata ad hoc prima di andare in onda?

Gene Gnocchi a Citofonare Rai 2: lite in diretta o gag?

Sopravvissuta allo stravolgimento dei palinsesti Rai, Citofonare Rai 2 è una delle trasmissioni di punta di viale Mazzini grazie all’esperienza e alla professionalità delle padrone di casa Simona Ventura e Paola Perego. Al dinamico duo, tuttavia, nella nuova edizione, si è aggiunto un altro volto ossia il comico Gene Gnocchi con il quale la Ventura aveva reinventato Quelli Che il Calcio quando l’era di Fabio Fazio era giunta al capolinea.

Che nel salotto di Citofonare Rai 2 l’ironia regni sovrana non è una novità. Eppure, pare proprio che nella puntata andata in onda nella giornata di domenica 22 ottobre qualcosa non abbia funzionato come avrebbe dovuto…

Stando a quanto accaduto, a perdere le staffe sarebbe stato proprio Gnocchi. “C’era il mio pezzo qua, dovevo fare ‘Top e flop’, è in scaletta, c’è scritto”, ha sbottato d’un tratto in diretta televisiva, scagliandosi contro le conduttrici che sono rimaste incredule e senza parole.

Botta e risposta tra il comico e le conduttrici

In un primo momento, pubblico in studio, telespettatori e conduttrici hanno pensato che quella di Gnocchi fosse una gag e che stesse andando in onda un siparietto organizzato. Ma, dato il nervosismo del comico e la decisione del comico di lasciare lo studio, sembrerebbe che quanto accaduto non possa essere etichettato come una gag.

“C’è il pezzo qua”, ha sottolineato Gnocchi. E, quando la Perego e la Ventura sono intervenute per sedare l’animo del collega, il comico ha insistito: “Mi dicono che il pezzo non si fa. Ma perché non si fa?”.

“Oggi abbiamo fatto Ballando per la prima puntata”, ha spiegato la Perego. “Quindi magari i tempi si sono allungati”. Le parole della conduttrice, però, non hanno tranquillizzato il collega. “Ho capito, però qui io dovevo fare questa cosa”, ha ribattuto.

Alla domanda della Perego che gli chiedeva se stesse scherzando, allora, Gnocchi ha tuonato: “No, non sto scherzando. Prima c’era un altro sondaggio e non l’abbiamo fatto per dei motivi che io non so. Ogni volta si taglia qualcosa. A questo punto qua, fatevela voi la trasmissione, fatevela voi”.

Gene Gnocchi a Citofonare Rai 2: lite in diretta o gag? Il video Instagram e lo scetticismo del web

Gnocchi, poi, si è alzato e ha lasciato il programma mentre la Perego, visibilmente sconcertata, ha chiesto: “Possiamo parlarne con calma?”. Ma la risposta del comico, arrivata poco prima che si liberasse del microfono, è stata lapidaria: “Parlarne con calma un corno”.

Inevitabilmente, la vicenda ha fatto esplodere i social. Il popolo del web, infatti, si è chiesto che quanto accaduto in diretta a Citofonare Rai 2 fosse uno sketch oppure se il battibecco tra le conduttrici e il collega fosse reale.

La risoluzione del giallo, infine, è arrivata proprio attraverso i social. Proprio Gnocchi, infatti, ha spiegato di aver lasciato in anticipo il programma con la complicità della Perego e della Ventura perché doveva prendere un treno. “Ho fatto finta di essere inalberato con voi per prendere un treno”, ha detto il comico in un video girato proprio mentre si trovava in stazione. “Siete delle ottime attrici e compagne di lavoro impagabili”, ha aggiunto, rivolgendosi alle colleghe. Il filmato, postato su Instagram è stato ricondiviso da Paola Perego e da Simona Ventura tra le loro Instagram Stories con tanto di emoticon che ridono con le lacrime agli occhi.

A fronte del video “chiarificatore”, tuttavia, sono stati molti gli utenti che non hanno creduto alla versione del comico, come si legge dai commenti lasciati a corredo del video.