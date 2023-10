Il conduttore Teo Mammucari, nel cast di Ballando con le Stelle, bacia il giudice Guillermo Mariotto durante la prima puntata dello show e poi si rende protagonista di una breve lite con il giornalista Antonio Caprarica.

Ballando, Teo Mammucari bacia Mariotto: poi la lite con Caprarica

Teo Mammucari è uno dei concorrenti dell’edizione 2023/2024 di Ballando con le Stelle. Durante la prima puntata dello show andata in onda nella serata di sabato 21 ottobre su Rai 1, il conduttore si è esibito insieme alla maestra Anastasia Kuzmina e, restando fedele al suo irriverente personaggio, si è reso protagonista di un particolare episodio.

Al termine del boogie hogie che gli ha consentito di ottenere forti applausi da parte del pubblico, Mammucari ha affermato con il fiatone: “Non ce la faccio più”.

All’apprezzamento del pubblico, si è aggiunto quello dei giudici. “Quando fai un movimento, ce l’hai naturale, casuale”, ha detto Carolyn Smith. “Devi lavorare un po’ sul tempo e sulla postura”. Più dura Selvaggia Lucarelli. “Anche se vediamo una mezza schifezza, hai una grande energia. Vedo che sei molto simpatico, non ti stai risparmiando, il tuo ego rischia di soffocarti”, ha osservato.

Botta e risposta tra concorrente e giudice

Quando è arrivato il turno di Guillermo Mariotto, è saltata subito agli occhi dei presenti e dei telespettatori l’enorme feeling che si è venuto a creare tra il giudice e il concorrente. “Le tue minacce sono molto attraenti, mi confondono di più”, ha affermato Mariotto. “La questione dell’ego, il tuo essere cinico dietro le quinte, mi stuzzica da morire. L’attrazione per questo tuo modo di esprimerti è molto attraente. Hai ballato o sei solo sexy?”, ha continuato.

Allora, Mammucari ha subito preso la palla al balzo, ironizzando: “Ti amo Mariotto, ti ho visto nudo quando abbiamo giocato a calciotto… Io devo provocare”.

Poi, subito dopo aver ricevuto un 9 dal giudice, il conduttore lo ha baciato sulle labbra, suscitando stupore tra i presenti.

Alta tensione tra Mammucari e Caprarica

Ma la serata di Mammucari non è finita con Mariotto. Al termine del primo appuntamento della nuova edizione di Ballando con le Stelle, infatti, il conduttore si è reso protagonista di un altro momento alquanto discusso.

Quando c’è stato lo spareggio tra Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci, Mammucari ha provocato il giornalista, riproponendo una sorata di sketch già andato in onda durante la puntata. “Volevo dire una cosa: non me lo aspettavo”, ha ironizzato il conduttore.

Caprarica, allora, ha deciso di controbattere. “È simpatico, ma la correttezza non sa cosa voglia dire”, ha sottolineato.