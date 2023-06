GENERAZIONE DISTRIBUITA (ANIMA): il gruppo elettrogeno è indispensabile alla Transizione ecologica

Dall’Associazione riunitasi a Milano è stato lanciato un segnale al governo, per richiamare l’attenzione su queste “macchine” ritenute indispensabi per garantire la sicurezza degli impianti che utilizzano fonti sostenibili

L’Assemblea di Generazione Distribuita rivendica con orgoglio il ruolo del gruppo elettrogeno quale “sistema abilitante” della Transizione ecologica e conferma il supporto al DPE – Distributed Power Europe, l’evento fieristico dedicato alla Generazione di Energia Elettrica, organizzato con Italian Exhibition Group.

Dall’Associazione riunitasi a Milano è stato lanciato un segnale al governo, per richiamare l’attenzione su queste “macchine” ritenute indispensabiii per garantire la sicurezza degli impianti che utilizzano fonti sostenibili, come eolico e fotovoltaico, nonché la sicurezza di ospedali, data center e tutte quelle altre applicazioni che abbiano scelto l’elettricità come vettore energetico. Come ha ricordato lo stesso Primo Ministro Meloni durante la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, rappresentano anche l’unica modalità di generazione di energia elettrica in teatri critici e in caso di calamità naturali.

“Senza i gruppi elettrogeni è persino velleitario parlare di Transizione Energetica”, spiegaMarco Monsurrò (Coelmo SPA), che è stato eletto alla presidenza dell’Associazione dei costruttori e distributori di Gruppi Elettrogeni, motori, alternatori, accessori che aderisce ad ANIMA Confindustria per il secondo mandato.

Generazione Distribuita ha confermato il supporto al DPE – Distributed Power Europe, l’evento fieristico dedicato alla Generazione di Energia Elettrica, organizzato con Italian Exhibition Group e giunto alla terza edizione, che si terrà il 28 febbraio – 1 marzo 2024 presso la Fiera di Rimini in concomitanza con il Key Energy.

“Avere in Italia una fiera che metta in mostra lo stato dell’arte dell’industria italiana ed europea della generazione e distribuzione di energia elettrica è senz’altro ambizioso, ma raggiungibile e di grande valore per il Sistema Paese nel suo complesso”, ha ricordato Monsurrò.

Generazione Distribuita rappresenta una filiera di punta dell’industria meccanica e dell’export italiano, con circa 1,7 miliardi di euro di fatturato aggregato e circa 1.400 addetti.