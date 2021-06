Un uomo di 34 anni è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova per una sospetta trombosi. Aveva effettuato il vaccino Johnson&Johnson.

Ancora un ricovero per sospetta trombosi dopo la somministrazione del vaccino a Genova. L’ospedale San Martino ha reso noto che un uomo di 34 anni è stato ricoverato e si trova sotto stretta osservazione per una “probabile sindrome trombocitopenica trombotica“. Oltre ai sintomi che il paziente ha lamentato, i medici hanno riscontrato anche un calo delle piastrine. Al momento è stata avviata la terapia con anticoagulanti e presto verrà trasferito in terapia intensiva.

L’uomo di 34 anni era stato vaccinato con il siero Johnson & Johnson il 5 giugno scorso e dopo 11 giorni dalla somministrazione ha iniziato a lamentare i sintomi.

L’uomo si è sentito male dopo 11 giorni dalla somministrazione del vaccino Johnson & Johnson ed è stato ricoverato. Durante le prime fasi del ricovero, oltre alla caratteristica distintiva del calo delle piastrine, si è manifestata anche una sindrome neurologica.

L’ospedale ha riferito che è stata “trattata rapidamente e con successo dal nostro hub neuroradiologico“. I dettagli sono stati resi noti dalla direzione sanitaria del policlinico. È stata immediatamente avviata un’indagine per la ricerca degli anticorpi anti PF4 per riuscire a confermare il sospetto di sintesi trombotica. Hanno subito iniziato una terapia con anticoagulanti, come previsto dal protocollo di Alisa, per la gestione diagnostico terapeutica degli eventi tromboembolitici che si manifestano a seguito della vaccinazione con un vaccino a vettore virale.

L’uomo di 34 anni ricoverato al San Martino di Genova al momento è cosciente e presto verrà trasferito nel reparto di Terapia Intensiva Generale del Monoblocco. L’uomo ha accusato dei sintomi molto simili a quelli che sono stati evidenziati nel caso di Camilla Canepa, ragazza di 18 anni di Sestri Levante morta una settimana fa, e nella donna di 34 anni di Alassio che è ancora ricoverata al San Martino.

Quest’ultima è in fase di miglioramento. Entrambe avevano segnalato un forte mal di testa e spossatezza, accompagnati anche da un calo di piastrine.