Una ragazza di 17 anni è stata violentata dopo aver accettato di partecipare a un party a casa: la festa si è, poi, rivelata finta mentre l’adolescente e finita in una terribile trappola. La giovane, raggiunto l’appartamento, è stata stuprata da quattro coetanei. È successo a Genova.

Genova, ragazza violentata a una finta festa a casa

L’avevano invitata a partecipare a una festa organizzata in casa e poi l’hanno violentata. La trappola è stata organizzata da quattro adolescenti, considerati quattro amici dalla vittima. Arrivata presso l’abitazione in Val Bisagno per il presunto party casalingo, la studentessa genovese di appena 17 anni è finita nelle grinfie del branco che ha abusato sessualmente di lei per ore. Lo stupro subito è stato denunciato dalla ragazza alle forze dell’ordine lo scorso marzo.

Le indagini svolte sinora hanno consentito alle autorità di identificare quattro ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni, considerati i presunti autori della violenza. Tutti e quattro sono indagati per violenza sessuale di gruppo.

La denuncia della 17enne

Quanto accaduto alla giovane studentessa iscritta a un liceo del centro di Genova è stato svelato da Il Secolo XIX. La ragazza “esce di sabato sera per trascorrere la serata con alcune amiche. O meglio questa è la ricostruzione iniziale. Durante la serata, però, decide di raggiungere alcuni amici che frequenta (nella zona della stazione di Brignole) che hanno organizzato una festa all’interno di un’abitazione”, ha scritto il quotidiano. “Chiara si reca alla festa da sola. E però quando sale all’interno scopre che nell’abitazione non c’è alcun party ma si trova da sola con quattro ragazzi”, si legge ancora nell’articolo.

Subito lo stupro, il giorno dopo la violenza, la 17enne ha raccontato tutto ai suoi genitori e ha sporto denuncia dando il via alle indagini. A distanza di mesi di verifiche e controlli, i poliziotti sarebbero finalmente riusciti a individuare gli autori dell’abuso sessuale.