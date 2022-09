Gentile ma ferreo, ecco come Carlo vuole cambiare la famiglia reale

Con animo gentile ma con piglio ferreo nei confronti della coppia "più chiacchierata" della "Firm", ecco come Carlo vuole cambiare la famiglia reale

Con piglio gentile ma ferreo, ecco come Carlo III d’Inghilterra vuole cambiare la famiglia reale: una fonte di Buckingham Palace spiega che il nodo da sciogliere resta quello di Harry e Meghan e che nei confronti della coppia il nuovo sovrano, pur con segnali di avvicinamento, non sarà indulgente come sua madre Elisabetta II.

Nel corso della cerimonia di proclamazione il re ha affermato che seguirà le orme di sua madre e regnerà per tutta la vita.

Come Carlo vuole cambiare la famiglia reale

Tuttavia ci saranno dei cambianti in particolare all’interno della “Firm”, la Famiglia Reale, e saranno cambiamenti mirati. Chi lo dice? Un insider a palazzo, che spiega come i cambiamenti riguarderanno soprattutto la coppia più chiacchierata, ossia Harry e Meghan. Vero è che nelle tristi circostanze della morte della regina c’erano state le parole di disgelo: “Voglio anche esprimere il mio amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all’estero”.

Harry e Meghan con William e Kate

Poi però i due si sono presentati a sorpresa a Windsor, ricongiungendosi per la prima volta dopo tanto tempo ai nuovi principi di Galles William e Kate. “Page Six” non parla però di disgelo, piuttosto di tregua a precise condizioni che detterà il re. Carlo “è stato intelligente e gentile a pronunciare la frase” su Harry e Meghan. E ancora: “Un discorso non può riparare una famiglia, ma è un buon inizio”.

Attenzione però, la fonte spiega che il sovrano potrebbe non essere altrettanto gentile e generoso “con i capricci di Harry e Meghan”, come invece era stata la regina.