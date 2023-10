George: il suo biglietto di auguri per il compleanno è il più costoso di sempre

Il principe George, figlio di William d’Inghilterra e Kate Middleton, ha ricevuto un biglietto di auguri per il compleanno più costoso di sempre. Gli esperti parlano di ben 150mila euro.

Per il suo primo compleanno, il principino George ha ricevuto il biglietto di auguri più costoso di sempre. Il primogenito di William d’Inghilterra e Kate Middleton, che lo scorso 22 luglio ha compiuto 10 anni, è stato il più fortunato della famiglia, visto che ha ricevuto doni molto, molto costosi.

In occasione del suo primo compleanno, George ha ricevuto tanti regali, alcuni dei quali ancora inutilizzati. Stiamo parlando di: un cappotto di pelliccia vera, uno skateboard, una barca in miniatura e un regalo da 20mila euro dal nonno Re Carlo. La ciliegina sulla torta? La compagnia aerea Hangar8 ha ridipinto il jet privato Bombardier Challenger scrivendoci sopra “Tanti auguri principe George“: è stato proprio questo il biglietto di auguri più costoso di sempre.

Janus Kamradt, direttore marketing di Hangar8, ha così parlato all’Oxford Mail del biglietto di auguri per George:

“È stato molto divertente, siamo davvero orgogliosi di come è venuto. Quattro persone hanno speso un mese a dipingerlo, hanno lavorato davvero duro. Purtroppo non possiamo far volare il jet a Kensington Palace per il principe George, quindi abbiamo pensato di fare una foto e mandargliela come biglietto di auguri”.