Aria tesa a Buckingham Palace tra la regina Camilla e Kate Middleton. Quest’ultima, durante uno sfogo, avrebbe tirato in ballo Lady Diana, sottolineando che la rivale non si libererà di lei come fatto con l’ex consorte di Carlo.

Regina Camilla e Kate Middleton: è guerra

E’ guerra tra la regina Camilla e Kate Middleton. Stando a quanto sostengono i tabloid inglesi, i primi attriti sarebbero iniziati prima della morte di Elisabetta II, perché la consorte di Carlo era gelosa dell’affetto che la sovrana nutriva nei riguardi della duchessa di Cambridge. La vera bomba, però, sarebbe scoppiata il giorno dell’incoronazione di re Carlo.

Kate Middleton tira in ballo Lady Diana

Sui tabloid inglesi si legge che, proprio in questi giorni, il rapporto tra la regina Camilla e Kate Middleton si sarebbe del tutto incrinato:

“Loro due continuano a non andare d’accordo e questo dispiace molto a Carlo. Kate avrebbe anche detto ‘io non sono Diana e non si libererà di me”.

Sembra che la Middleton abbia addirittura tirato in ballo Lady D, sostenendo che Camilla non riuscirà mai a farle fare la stessa fine.

Regina Camilla e Kate Middleton: cosa sta succedendo?

Da Radar On Line, grazie ad una fonte vicina alla Royal Family, arrivano altri dettagli interessanti. Si legge: