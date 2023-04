Perché Camilla si farà chiamare Regina e non Regina Consorte?

Con l’incoronazione di re Carlo III, prevista per il prossimo 6 maggio, la sua dolce metà, Camilla Parker Bowles, diverrà regina consorte, titolo stabilito dalle nozze con il sovrano e non a una discendenza diretta. Tuttavia, come disposto da Buckingham Palace, il titolo utilizzato per Camilla sarà solo “regina”.

Niente titolo di “Regina Consorte”: Camilla dal 6 maggio sarà solo “Regina”. Ecco perché

Dal 6 maggio Camilla ricoprirà così il ruolo che spettò in passato al principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II, ma secondo quanto afferma Marie Claire, la sovrana risponderà solo al titolo di “regina” e non “regina consorte”. Perché?

“A Palazzo si ritiene che ‘regina consorte’ sia troppo ingombrante e che potrebbe essere più semplice per Camilla essere conosciuta solo come ‘regina’ quando sarà il momento giusto”. Riferisce così una fonte anonima al tabloid francese, confermando un’ipotesi già circolata negli scorsi giorni sulla stampa britannica.

I primi segnali di questa volontà, sia da parte del palazzo reale che di Camilla stessa, secondo il Daily Mail sarebbe da ritrovare nell’aggiornamento del nome della sovrana nel club di lettura, passato da “Duchess of Cornwall’s Reading Room” a “Queen’s Reading Room”, senza menzionare mai la parola ‘consorte’.

Camilla Parker Bowles piace sempre più ai britannici

Mentre continua il conto alla rovescia verso l’incoronazione di re Carlo III, continua a crescere l’indice di gradimento dei britannici nei confronti di Camilla, complice anche il benestare della Regina Elisabetta che, in occasione del 70esimo anniversario del suo regno, disse al popolo: “Quando, nella pienezza dei tempi, mio ​​figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che mi avete dato; ed è mio sincero desiderio che, quando arriverà quel momento, Camilla sarà conosciuta come Regina Consorte mentre continua il suo leale servizio”.