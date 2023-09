Germania, il cancelliere cade mentre fa jogging: riportato ferite al volto

Avventura non piacevole per il canceliere Olaf Scholz. Il politico tedesco si è fatto male mentre faceva jogging. Le sue condizioni.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha vissuto nelle passate ore momenti non facili. Il leader tedesco è caduto mentre stava facendo jogging. Il risultato sarebbero state diverse escoriazioni sul volto. Oltre a ciò, diversi appuntamenti che avrebbero dovuto svolgersi nella giornata di domenica 3 settembre nell’Assia centrale sono stati annullati. Non si conoscerebbe la gravità dell’incidente, ma un portavoce di SPD ha spiegato: “Non si sente molto bene”.

Scholz cade mentre fa jogging: le condizioni

Il Governo tedesco – rende noto l’Associated Press attraverso una risposta trasmessa via mail – ha fatto sapere di aver avuto “un piccolo incidente sportivo”. Gli impegni previsti nei prossimi giorni non verranno tuttavia toccati. La notizia dell’incidente è stata divulgata per primo dalla testata dell’Assia Frankfurter Rundschau. Nel quotidiano era stato posto l’accento su un invito che il parlamentare Michael Roth. Quest’ultimo aveva fissato un incontro con il cancelliere che avrebbe dovuto tenersi nella giornata di domenica 3 settembre.

La passione di Scholz per il jogging

Il cancelliere dell’SPD Olaf Scholz pratica il jogging come attività abitudinaria. Alla capo del Paese da dicembre 2021, Scholz ha affermato nel portale del suo partito che, negli anni della scuola, odiava fare sport. È stata tuttavia Britta Ernst a trasmettergli il piacere di praticare questa disciplina ogni volta che gli è possibile.