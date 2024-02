Germania: studente accoltella 4 compagni in una scuola a Wuppertal, arrestato

Nella regione Renania Settentrionale-Vestfalia, nell'ovest della Germania, un giovane ha accoltellato 4 studenti in una scuola

Una nuova aggressione avvenuta in una scuola, oggi 22 febbraio. Questa volta il tragico evento è avvenuto nell’ovest della Germania, dove uno studente ha effettuato un’aggressione con un coltello.

Secondo quanto ha riferito il portavoce della polizia all’agenzia tedesca Dpa, diversi studenti, almeno 4, sarebbero stati feriti nell’aggressione avvenuta in una scuola di Wuppertal, nel distretto di Elberfeld.

L’identità dello studente, che ha messo in atto l’aggressione, non è stata ancora rivelata, ciò che sappiamo è che si tratta di uno studente di 17 anni che, dalle prime indagini, sembrerebbe essere rimasto ferito.

Le persone ferite sono state trasportate in ospedale. Tuttavia, non si conoscono ancora le loro condizioni, non si esclude che alcune siano gravi.

Sul quotidiano tedesco Bild è stata diffusa la notizia:

«Sanguinosa aggressione con coltello in una scuola superiore, al Wilhelm-Doerpfeld-Gymnasium di Wuppertal. Non si può escludere che si tratti di una follia omicida».

Feriti con un coltello in una scuola in Germania, arrestato l’aggressore

La polizia ha arrestato il presunto aggressore verso le 10:20 di questa mattina. L’operazione sarebbe scattata alle 9:52 con unità speciali, vigili del fuoco e soccorritori.

La polizia ha immediatamente evacuato la scuola e ha avviato le indagini.