Due giovani agenti israelieni sono stati accoltellati a Gerusalemme: lo ha riferito la polizia israeliana. Il responsabile dell’aggressione è un ragazzo di 16 anni, il quale ha attuato il doppio ferimento nei pressi della Porta di Erode nella Città Vecchia. A scriverlo è il Jerusalem Post, che spiega come “il terrorista è stato ucciso” sul posto dagli agenti che sono intervenuti sul luogo dell’aggressione.

Agenti accoltellati a Gerusalemme: come stanno

I due agenti di polizia, un giovane uomo e una donna sulla ventina, sono stati feriti in un violento episodio e immediatamente trasportati all’Hadassah Medical Center di Gerusalemme. La giovane agente versa in condizioni critiche mentre il suo collega è sotto cure mediche.

Agenti accoltellati a Gerusalemme: preso un secondo individuo

Le autorità di polizia israeliane hanno dichiarato che l’aggressore, identificato come un residente del quartiere Issawiya di Gerusalemme Est, è stato rapidamente sopraffatto e arrestato sul luogo dell’incidente. Inoltre, un secondo individuo di nazionalità palestinese, presente durante l’attacco, è stato anch’esso trattenuto dalle forze di sicurezza per ulteriori indagini. La polizia ha affermato tramite alcune dichiarazioni riportate da SkyTg24: “Il suo legame con l’aggressore e l’aggressione è oggetto di indagine”.

Agenti accoltellati a Gerusalemme: gli aggiornamenti di al-Omari

Walid Al-Omari, il direttore dell’ufficio della rete televisiva “Al Jazeera” in Israele, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha confermato che i due cittadini israeliani feriti nell’attacco si trovano in gravi condizioni. La situazione ha suscitato una crescente preoccupazione tra la comunità locale e le autorità israeliane.