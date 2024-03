GF, Alessio scarica Anita: "Non c’ho voglia di appiopparmela"

I fan del GF sono in gran subbuglio e anche piuttosto divertiti. Il motivo? Alessio Falsone, dopo aver saputo che Anita Olivieri è interessata a lui, ha scaricato la biondina.

GF, Alessio scarica Anita: cosa è successo?

Dopo l’ultima puntata del GF, Anita Olivieri ha candidamente ammesso di essere interessata ad Alessio Falsone. La ragazza è arrivata a mettere in discussione la sua relazione con Edoardo, che va avanti da 10 anni, per il coinquilino che conosce da un mese. Nelle scorse ore, però, il gieffino ha scaricato la biondina.

Cosa ha detto Alessio su Anita?

Alessio era seduto in salotto con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Quando ha capito che Anita stava per uscire dal confessionale, ha esclamato:

“Fammene andare prima che esce Anita dal confessionale. Ci ho già parlato abbastanza per questa sera, ora non esageriamo. Non c’ho voglia di appiopparmela tutta la sera”.

GF: cosa è successo tra Anita e Alessio?

Come mai Alessio ha ammesso di essere stanco della compagnia di Anita? Secondo alcuni fan del GF, il ragazzo potrebbe essere interessato più a Perla Vatiero che a lei. Di certo, Falsone ha cambiato idea dopo l’ultima puntata del GF. Questo significa che di notte, quando non ci sono le telecamere, deve essere successo qualcosa a cui i telespettatori non hanno assistito.