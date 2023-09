GF, Angelica Baraldi stupisce tutti: "Vasco Rossi s'innamorò di mia madre"

Nella casa del Grande Fratello Angelica Baraldi ha stupito i suoi coinquilini (ed i telespettatori) raccontando un aneddoto su sua madre e su Vasco Rossi.

Angelica Baraldi: la confessione sulla madre

Angelica Baraldi ha attirato l’attenzione generale al GF raccontando per la prima volta che sua madre, appena 16enne, ebbe una relazione (sebbene amichevole) con il più famoso rocker italiano, Vasco Rossi. A detta di Angelica il musicista sarebbe stato veramente innamorato di sua madre e addirittura le avrebbe dedicato la sua canzone Susanna. A quanto pare, un giorno, l’artista avrebbe fatto salire sua madre in macchina dicendole di dover farle sentire una cosa. Ecco che, dalla cassetta, avrebbe iniziato a sentirsi la famosa canzone. “Sì, l’aveva scritta per lei“, ha detto la gieffina, cantando qualche strofa del famoso brano.

Angelica ha svelato che in seguito sua madre di sarebbe legata con uno dei migliori amici del rocker, con cui sarebbe rimasta per quasi tre anni non senza ferire il famoso cantante. “Sai che Vasco era bellissimo da ragazzo?”, le ha detto Fiordaliso, incredula difronte al suo racconto. E Angelica ha risposto: “Sì, con quegli occhi color ghiaccio…pazzesco, mi ha fatto vedere delle foto”. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se Angelica svelerà ulteriori dettagli in futuro.