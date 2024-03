GF: Anita rompe silenzio dopo l’eliminazione

A distanza di un paio di giorni dalla sua eliminazione al GF, Anita Olivieri ha rotto il silenzio. La ragazza è tornata in possesso del suo profilo Instagram e ha lanciato una sua “perla di saggezza“.

Tornata alla sua vita reale dopo 6 mesi di reclusione nella casa del GF, Anita Olivieri è tornata in possesso dei suoi account social. Secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, la ragazza era “scioccata” dalle critiche ricevute. Proprio per questo, ha voluto rompere il silenzio e dire la sua.

Anita ha condiviso un collage di foto che la ritraggono con i suoi amici e, a didascalia, ha scritto:

Questa “perla di saggezza” si deve ricollegare all’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore Social, su Twitter.

La Olivieri ha rotto il silenzio per rispondere all’indiscrezione lanciata da Rosica. Non a caso, su Instagram ha condiviso proprio il cinguettio di Investigatore Social:

“Anita sarebbe sotto shock per la montagna di m***a ricevuta in questi mesi, soprattutto ora. Alfonso l’ha presa in giro, dato che le ha sempre fatto credere di essere amata. Purtroppo è questa la realtà Anita. Chi semina m***a non può ricevere non cambio diamanti”