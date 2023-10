Nel corso dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha raccontato la sua verità sul ruolo di Lucrezia Van Necker in Elisa Di Rivombrosa. Massimiliano Varrese non ha condiviso la sua versione dei fatti e l’ha smentita.

GF, Beatrice: la verità sul ruolo Lucrezia Van Necker smentita da Massimiliano

Qualche anno fa, Beatrice Luzzi ha fatto il provino per vestire i panni di Lucrezia Van Necker, la perfida di Elisa Di Rivombrosa. Il ruolo è andato a Jane Alexander e la gieffina se l’è legata al dito. Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui si vede Beatrice raccontare ai compagni questa specie di sconfitta del passato. Non solo, il conduttore l’ha messa al corrente anche della reazione di Jane: “Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione”.

La versione di Beatrice Luzzi

A questo punto, Beatrice ha ribadito la sua verità sul ruolo di Lucrezia Van Necker:

“Mi ha sfilato quel ruolo perché io ero appena uscita da Vivere, feci un provino molto bello e avevo il ruolo in mano e alla fine mi dissero ‘abbiamo dovuto mettere lei’. Non mi chiederai chi o come, per favore, però andò così. Lo sottoscrivo proprio. […] Difficile parlare di parole, i fatti danno ragione a lei”.

GF: Massimiliano smentisce Beatrice

Massimiliano, che è un grande amico di Jane Alexander, è subito intervenuto e ha smentito Beatrice. Varrese ha dichiarato:

“Voglio spezzare una lancia in favore di Jane, è una mia cara amica, è una persona che stimo e apprezzo. Penso che questa cosa dei ruoli rubati sia una cosa da sfatare, è brutto parlare male dei colleghi”.

La Luzzi non ha incassato in silenzio:

“Non ho parlato male, ho solo spiegato a Valentina perché ho reagito in quel modo quando lei mi ha fatto quel nome”.