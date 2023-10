GF, Beatrice Luzzi ha dubbi su due concorrenti: "Siete gay?"

Beatrice Luzzi ha un dubbio su alcuni concorrenti del GF. L’attrice crede che due maschietti potrebbero essere gay. Invece che sparlarne con altri compagni, è andata a chiederlo direttamente ai diretti interessati.

GF, Beatrice Luzzi ha dubbi su due concorrenti: sono gay?

Possibile che due concorrenti del GF 2023 siano gay? Questa è la domanda che si è posta Beatrice Luzzi. Piuttosto che parlarne con altri compagni d’avventura, ha posto il quesito ai diretti interessati. Si tratta di Arnold e Vittorio. Ovviamente, entrambi hanno replicato di essere omosessuali.

GF: Beatrice su Arnold e Vittorio

Parlando con Arnold, Beatrice ha dichiarato:

“Quando tu sei entrato in casa. La prima volta che sei entrato. Io ti ho visto in quel modo, molto aperto, pensato tu fossi, hai presente quei gay molto estroversi un po’ pazzi? Ecco io ti ho visto così e pensavo tu lo fossi”.

La Luzzi ha preso una cantonata, ma Arnold non è apparso assolutamente infastidito dal suo dubbio. Qualche giorno prima, l’attrice ha fatto un discorso assai simile con Vittorio.

La reazione dei fan alle domande di Beatrice

Il fatto che Beatrice abbia chiesto ad alcuni concorrenti se fossero gay, ha fatto infuriare alcuni fan del GF, che hanno reputato inopportune le sue domande. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Beatrice ha un’ossessione. Adesso ha chiesto a Vittorio se lo fosse dicendo che gli mancava un gay in casa e ora con Arnold! Dite a Bea che i gay non sono un fenomeno da baraccone“, oppure “In casa non capiscono Vittorio. Prima Bea che gli ha chiesto se fosse gay poi le altre dicendo che è noioso. Si vede che sono fuori dalla realtà. Ad averne come Vittorio bello fuori e dentro“, o ancora “Ma perché Bea deve pensare che i ragazzi siano gay?“.