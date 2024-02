Caos nella notte tra i fan del GF. Stando a quanto si apprende dai social, è scomparsa la pagina ufficiale del reality più spiato d’Italia. Cosa sta succedendo? Il mistero è fitto e sembra che sia colpa di alcune fandom.

GF, caos nella notte: è scomparsa la pagina social ufficiale

Nelle ultime ore, è successo un fatto assai strano, almeno così lo hanno giudicato i fan più accaniti del GF. La pagina ufficiale del reality più spiato d’Italia è scomparsa dal social X (ex Twitter). I seguaci sono andati subito nel panico e hanno iniziato a chiedersi il motivo di tale scelta.

GF: perché è scomparsa la pagina social ufficiale?

La pagina social ufficiale del GF è scomparsa per qualche ora, poi è riapparsa come nulla fosse. In questo lasso di tempo, ovviamente, i fan si sono lasciati andare alle teorie più assurde. Quelle che sono andate per la maggiore, però, sono due. Una giustifica la faccenda con un semplice errore di X, mentre l’altra tira in ballo i fandom dei concorrenti.

GF: la scomparsa della pagina social è colpa dei fandom?

Secondo una teoria dei seguaci, la pagina social ufficiale del GF è scomparsa per un po’ a causa di una segnalazione dei fandom. Qual è la verità? Al momento non è dato saperlo e, molto probabilmente, resterà un mistero.