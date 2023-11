Colpo di scena con protagonista Angelica Baraldi, l’ex concorrente del Grande Fratello ufficialmente eliminata durante la puntata andata in onda nella serata di lunedì 27 novembre. Dopo il ritiro – non del tutto inaspettato – di Ciro Petrone, a dire per sempre addio al reality show condotto da Alfonso Signorini è stata, appunto, Angelica, battuta da Rosy al televoto.