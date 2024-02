Nel corso dell’ultima puntata del GF c’è stato l’ennesimo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ad un certo punto, il concorrente ha detto qualcosa all’orecchio all’ex fidanzata. Neanche a dirlo, i fan hanno immediatamente intercettato la frase.

GF, cosa ha detto Mirko all’orecchio a Perla?

Il GF è ormai diventato uno speciale sulla relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Da oltre un mese, le dirette sono incentrate per lo più sulla loro relazione. Nel corso dell’ultima puntata, i due hanno avuto l’ennesimo confronto. Questa volta, è stato lui a voler sapere le intenzioni dell’ex fidanzata. Sul finire del face to face, però, Mirko ha detto qualcosa all’orecchio a Perla. La frase è finita al centro della discussione social.

GF, Mirko e Perla: il suggerimento su Beatrice

Prima di abbandonare la casa del GF, Mirko si è avvicinato a Perla, l’ha abbracciata e le ha detto qualcosa nell’orecchio. I fan hanno subito intercettato la frase:

“Bea ha sbagliato a volte con le parole ma è una persona intelligente da cui si può imparare tantissimo”.

Bea sta per Beatrice Luzzi. Non è la prima volta che Mirko, durante un confronto con l’ex fidanzata, tira in ballo l’attrice dai capelli rossi.

GF: la reazione di Perla alla frase di Mirko

Perla, nemica giurata di Beatrice, ha ascoltato la frase di Mirko. Ha ammesso che comprende questo suo discorso, ma che non è d’accordo con lui. Come mai Brunetti ci tiene tanto alla Luzzi? Al momento non è dato saperlo.