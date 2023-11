La presunta omosessualità di Vittorio Menozzi non fa discutere solo nella Casa del GF, ma anche fuori. Alcuni ex concorrenti si sono sbilanciati su di lui, rivelando che potrebbe nascondere di essere gay.

GF: ex concorrenti si sbilanciano su Vittorio e la sua omosessualità

Mentre nella Casa del GF c’è Mirko Brunetti che fa battute infelici sulla presunta omosessualità di Vittorio Menozzi, fuori ci sono alcuni ex concorrenti che parlano del suo orientamento. Nello specifico, ad aver chiacchierato della cosa è stato Lorenzo Remotti.

Cosa ha detto Lorenzo Remotti su Vittorio?

L’ex concorrente del GF, ospite di 361 Lounge insieme a Valentina Modini, ha confessato che tra Vittorio e Beatrice Luzzi non potrebbe mai scattare nulla perché lui è gay. L’attrice crede che il coinquilino possa tornarle utile per creare dinamiche, ma da parte di Menozzi non c’è alcun tipo di interesse fisico. A suo dire, l’ingegnere non sembra attratto dal sesso femminile. Al contrario, Valentina ha preferito non sbilanciarsi sull’ex compagno.

Perché l’omosessualità di Vittorio interessa tanto?

Alla luce dell’incessante chiacchiericcio sulla presunta omosessualità di Vittorio, una domanda sorge spontanea: perché il suo orientamento sessuale interessa così tanto? A prescindere dalle sue preferenze di genere, a stupire le persone è il fatto che un ragazzo così bello non abbia dimostrato interesse per nessuno. Forse c’è da porsi un altro interrogativo: perché nessuno ipotizza che i soggetti incontrati non possano piacergli?