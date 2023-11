Perla Vatiero deve ancora diventare concorrente del GF, ma in Casa sembrano quasi avere un sesto senso. Giuseppe Garibaldi ha confessato di volersi avvicinare alla ragazza e la reazione di Mirko Brunetti non si è fatta attendere.

Nella serata di giovedì 16 novembre, Perla Vatiero diventerà concorrente del GF. Anche se i gieffini sono all’oscuro della cosa, sembra che alcuni di loro abbiano un sesto senso. Giuseppe Garibaldi, parlando con Mirko Brunetti, ha ammesso: “Mi piacerebbe provarci con lei“. La reazione dell’ex volto di Temptation Island non si è fatta attendere.

Mirko ha ascoltato la confessione di Garibaldi su Perla, poi, guardandolo seriamente, ha tuonato:

Come mai Brunetti ha avuto una reazione tanto forte? In teoria, il ragazzo dovrebbe essere innamorato di Greta Rossetti.

In attesa di vedere cosa accadrà tra Garibaldi, Perla e Mirko al GF, la ragazza ha confessato al settimanale Chi di essere ancora innamorata di Brunetti. Ha dichiarato:

“Mirko? Sicuramente ho provato tanto amore per lui, amo la persona che era, non ho mai smesso di amare quella persona. E non ho mai provato amore per un altro, al massimo attrazione fisica”.