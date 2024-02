I concorrenti del GF hanno un piano con Beatrice Luzzi. Dopo l’ingresso di Mirko Brunetti come ospite, i nemici della Regina di Cuori hanno capito di aver esagerato, o forse di avere il pubblico contro, e adesso sono in “una modalità diversa“.

GF: i concorrenti hanno un piano con Beatrice

Al termine dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha avuto l’ennesimo crollo. L’attrice non regge più gli attacchi del branco ed è al limite della sopportazione. I concorrenti, grazie all’intervento di Mirko Brunetti, entrato in Casa come ospite per qualche giorno, hanno deciso di attuare un piano.

Cosa ha detto Mirko Brunetti ai concorrenti del GF?

Mirko, appena i riflettori dell’ultima diretta si sono spenti, ha parlato con alcuni concorrenti del GF. Brunetti, che ha candidamente ammesso di essere dalla parte di Beatrice, ha dichiarato;

“Perla dovrebbe pensare più a sé stessa e lo stesso vale per voi ragazzi… io vi voglio bene e parlo partendo da questo, non dovete fare così. Magari domani parleremo meglio. Ho capito che dite che anche nelle liti le cose si fanno in due, ma qui non siete in due, da una parte c’è una donna e dall’altra venti! Dovete essere più leggeri e sereni. Ricordate che io sono stato già qui dentro e parlo anche per questo”.

Beatrice: il piano dei concorrenti svelato da Anita e Varrese

Massimiliano Varrese, parlando con Rosy Chin e Anita Olivieri, ha svelato il piano che hanno attuato con Beatrice:

“Ricordatevi sempre quello… adesso siamo in una modalità diversa. Anche se ci verrebbe voglia di rispondere in un certo modo, cerchiamo di non farlo, non facciamolo, o facciamolo in maniera diversa”.

