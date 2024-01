Al GF si respira un’atmosfera tesa. I concorrenti, su richiesta dello staff, sono stati costretti a preparare i bagagli e adesso temono per la puntata di lunedì 8 gennaio 2024. Gli autori, neanche a dirlo, li hanno censurati più volte.

GF: i concorrenti temono la puntata dell’8 gennaio 2024

Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi per la morte del padre, i concorrenti del GF hanno vissuto momenti particolari. Mentre qualcuno si è detto dispiaciuto per il lutto della compagna, altri hanno quasi festeggiato. Lo stesso Alfonso Signorini si è detto deluso dalla mancanza di empatia di alcuni gieffini. Non solo, lo staff del reality ha chiesto a tutti i gieffini di preparare i bagagli. E’ per questo che i concorrenti temono la puntata dell’8 gennaio 2024.

GF: i concorrenti vengono censurati

Considerando che il televoto dell’8 gennaio 2024, che vedeva a rischio eliminazione uno tra Beatrice, Monia, Federico e Rosanna, è stato annullato, i concorrenti temono la puntata dell’8 gennaio. Perché lo staff ha chiesto loro di preparare i bagagli? Alcuni pensano al prolungamento del programma e, di conseguenza, alla scelta che saranno chiamati a fare, mentre altri credono che di mezzo ci sia un provvedimento disciplinare. Ovviamente, appena parlano dell’argomento vengono prontamente censurati.

GF: cosa accadrà nella puntata dell’8 gennaio 2024?

Cosa accadrà nella puntata dell’8 gennaio 2024? Di certo, Alfonso Signorini metterà i concorrenti spalle al muro e li sgriderà per la mancanza di empatia. Poi, secondo alcune indiscrezioni, ci sarà il ritorno in gioco di Beatrice Luzzi.