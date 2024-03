GF, la mamma di Greta senza freni: “Pagata per farlo”

GF, la mamma di Greta vuota il sacco: "Pagata per farlo"

La mamma di Greta Rossetti, la signora Marcella Bonifacio, ha fatto una confessione che ha sconcertato i fan. La donna ha confessato che viene pagata per comportarsi in questo modo.

Intervistata da Fanpage, la mamma di Greta Rossetti è tornata a parlare dell’avventura della figlia al GF. La signora Marcella Bonifacio ha sottolineato che quando il reality finirà non si farà trovare dalla pargola. Non solo, ospite di 361 Lounge ha confessato che lei è molto diversa da quello che appare sui social. A quanto pare viene pagata per comportarsi “da pazza“.

La confessione di Marcella Bonifacio

La mamma di Greta ha candidamente ammesso:

“Non sono come mi vedete su Instagram, c’è una persona dietro“.

A questo punto, la giornalista Grazia Sambruna ha provato ad indagare, chiedendole se dietro a questi suoi comportamenti discutibili ci sia Fabrizio Corona, ma lei ha negato.

“Per fare su Ig questo personaggio della ‘pazza’, come l’hai definito, percepisci del denaro? Hai un contratto?“, ha chiesto Grazia Sambruna. La mamma di Greta, senza peli sulla lingua, ha risposto: “Sì“. Finalmente è stato svelato l’arcano: la signora Marcella segue un copione.