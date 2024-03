GF, la madre di Greta spiazza: quando la figlia uscirà non ci sarà

La madre di Greta Rossetti è tornata a parlare dell’avventura della figlia al GF. Tra qualche giorno, il reality più spiato d’Italia giungerà a conclusione, ma la signora Marcella Bonifacio non sarà a casa ad aspettarla.

Intervistata da Fanpage, la madre di Greta Rossetti è tornata a dire la sua sull’avventura della figlia al GF. La signora Marcella Bonifacio ha ribadito che non approva la relazione tra la pargola e Sergio D’Ottavi, svelando che quando il reality finirà non sarà fuori dalla Casa ad aspettarla.

La madre di Greta ha dichiarato:

“Mia figlia Greta tremava e non me la sono sentita di andarle contro mentre è ancora all’interno della Casa. Ma fuori manterrò la stessa linea. Anche se, quando uscirà, io non sarò qua . Sarò via in un’altra isola delle mie (ride, ndr). Non me la sento di affrontare immediatamente questa cosa. La rivedrò quando ritroverà la lucidità perché credo che in questo momento non sia lucida. È plagiata “.

Tra qualche giorno, quando il GF finirà, la madre di Greta non si farà trovare dalla figlia. Una decisione assurda, un po’ manipolativa, che ha spiazzato i fan. La signora Marcella ha concluso:

“Plagiata dal sistema, da quello che le dicono. Adesso non è se stressa, si è fatta fare il lavaggio del cervello. Ho già vissuto questa situazione con Temptation Island. Avevo notato che in Mirko Brunetti c’era qualcosa che non andava e gliel’ho detto apertamente. I fatti mi hanno dato ragione dimostrando che Mirko è ancora innamorato di Perla Vatiero. Per quanto riguarda Sergio posso dire che non mi ha convinto. C’è stato un momento – ci sono anche dei video – in cui era con Stefano Miele e Beatrice Luzzi in piscina e, con la sua spavalderia, diceva che per quanto riguarda Greta si sarebbe divertito. (…) Amo follemente mia figlia e mi implorava con gli occhi di evitare. L’ho fatta freezare apposta. Con questa storia che le vengono gli attacchi di panico… Non che glieli faccia venire io: lei ha proprio paura di affrontare la realtà e questa cosa non va bene. È ingenua, si fida ogni volta che le fanno due smancerie. Non so perché sia così, è l’unica in famiglia“.