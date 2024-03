Durante l’ultima puntata del GF, Greta Rossetti ha ricevuto una brutta batosta da Sergio D’Ottavi. L’ex tentatrice, appena i riflettori si sono spenti, si è lasciata andare ad uno sfogo.

GF: Greta Rossetti delusa da Sergio D’Ottavi

Nel corso dell’ultima puntata del GF, i concorrenti sono stati chiamati a fare il nome del terzo finalista. Sergio D’Ottavi, invece che nominare Greta Rossetti, ha dato la possibilità di arrivare in finale a Massimiliano Varrese. Anche se in diretta l’ex tentatrice ha detto di non esserci rimasta male, al termine della messa in onda si è detta delusa.

GF: lo sfogo di Greta Rossetti

Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Greta si è lasciata andare ad uno sfogo. Parlando con Varrese, ha dichiarato:

“È la motivazione, non il fatto che non mi abbia nominato. Ora non ho voglia di parlarne. Io lo tutelo sempre, anche se mi fa male. Sempre e non smetterò mai di farlo. Perché sono fatta così e ho fatto così tutto il mio percorso. E lui lo sa. È la motivazione che ha dato nel non nominarmi che mi ha fatto male. Però va bene così, non mi interessa. Queste cose mi insegnano che devo credere solo io in me stessa e basta”.

GF: perché Sergio non ha nominato Greta?

Sergio non ha nominato Greta per la finale perché ha voluto sdebitarsi con Varrese. D’Ottavi ha così motivato la sua scelta: