Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, dopo l’invito nella scorsa puntata del GF, continua a far parlare di sé: in queste ore ha commentato negativamente i comportamenti avuti dalla figlia nella casa del Grande Fratello.

«Avevo ragione io, ma poi lo dovrete ammettere tutti. Io adesso me ne vado in vacanza e quando uscirà Greta non mi troverà qua. Me ne vado! E sapete perchè? Perchè mi viene da vomitare. Non la voglio neanche vedere. Non sono d’accordo! Non ho fatto casino dentro lì sapete perché? Perché mi ha fatto pena, è sempre mia figlia. E non mi piace questa cosa e lo dirò all’infinito, ok? Ero in televisione, non potevo fare queste scene. Mi è dispiaciuto per lei! Sono una madre str*nza? Potete dire tutto il c*zzo che volete, non me ne frega!»