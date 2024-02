GF, la mamma di Greta contro Beatrice: "Ha esagerato in tutto"

GF, la mamma di Greta contro Beatrice: "Ha esagerato in tutto"

Durante l’ultima puntata del GF, la mamma di Greta Rossetti è tornata a scagliarsi contro Beatrice Luzzi. La donna ha preso le difese di Massimiliano Varrese, sottolineando che l’attrice ha esagerato “in tutto”.

GF: mamma di Greta contro Beatrice

La signora Marcella, mamma di Greta Rossetti, è tornata a scagliarsi contro Beatrice Luzzi. Dopo il confronto tra l’attrice e Massimiliano Varrese, la donna ha detto la sua sui social. Ha difeso l’attore, definendolo “una brava persona” e ha asfaltato la Regina di Cuori.

Cosa ha detto la madre di Greta su Beatrice?

Via social, la mamma di Greta ha tuonato:

“Aprite gli occhi […] questa donna ha esagerato in tutto. Non ci si comporta così”.

La signora Marcella ha difeso sia Perla Vatiero, fino a qualche mese fa acerrima nemica della figlia, che Massimiliano Varrese. Quest’ultimo è stato definito più volte una “brava persona“, mentre Beatrice “un cattivo esempio“.

GF: Beatrice nelle mire della mamma di Greta

Soltanto qualche giorno fa, la mamma di Greta aveva definito Beatrice un “cattivo esempio” per tutti, etichettandola come “provocatrice“. Un pensiero che, ovviamente, non è piaciuto ai fan della Luzzi. Adesso che ha rincarato la dose, immaginiamo che i sostenitori dell’attrice siano ancora di più sul piede di guerra.