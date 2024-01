L’uscita di Beatrice Luzzi dal GF continua a far discutere. Da un lato ci sono persone con il cervello dispiaciute per la morte del padre, dall’altro ci sono soggetti privi di umanità che non sanno cosa sia l’empatia. E’ per questo che Lady Fagiana, all’anagrafe Valentina Modini, si è scagliata contro Giuseppe Garibaldi.

GF: Lady Fagiana asfalta Garibaldi

Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi, i concorrenti del GF sono stati messi al corrente della morte del padre dell’attrice. Alcuni gieffini, come Vittorio e Fiordaliso, sono apparsi sconvolti, mentre altri hanno iniziato a festeggiare l’abbandono dell’attrice, senza pensare al lutto che sta vivendo. Tra questi c’è Giuseppe Garibaldi, che ha addirittura dato vita ad uno show che ha fatto infuriare i fan. Non soltanto i seguaci, anche Lady Fagiana, all’anagrafe Valentina Modini, si è scagliata contro di lui.

GF: le parole di Lady Fagiana

Via social, Lady Fagiana ha tuonato:

“Sto andando in montagna, pronta per andare a far ossigenare il cervello perché io ne ho bisogno. Io che sono uscita al televoto con una persona che ieri sera stava limonando con uno schiaccianoci di legno la sera in cui è morto il papà di una concorrente. Così, io me lo meritavo sicuramente… E sono qui a rosicare? Forse sì, forse no, chi può dirlo?”.

I fan del GF si schierano con Lady Fagiana

A didascalia del filmato, Lady Fagiana ha aggiunto: “Quando distribuivano l’empatia non tutti erano in fila, pare“. I fan si sono detti completamente d’accordo con il suo attacco a Garibaldi che, molto probabilmente, verrà fatto fuori appena andrà al televoto.