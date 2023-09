GF, Letizia Petris fa coming out: "Sono stata con una donna"

Letizia Petris, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, ha fatto per la prima volta coming out e ha svelato che per oltre un anno sarebbe stata legata ad una donna.

Letizia Petris: il coming out

Letizia Petris è in vena di confidenze e per la prima volta ha svelato pubblicamente che, per oltre un anno e mezzo, sarebbe stata legata ad una donna. In una diretta su Twitch ha dichiarato: “Sono stata un anno e mezzo con una donna. Non mi vergogno di dirlo. Ne ho avute tre in tutto. Se preferisco stare con un uomo o una donna? Un uomo. A livello s3ssuale preferisco l’uomo, a livello mentale preferisco la donna”. Come lei anche altre concorrenti del GF e del GF Vip hanno svelato di aver avuto delle relazioni con delle donne, ma in tanti non si aspettavano la confessione appena fatta da Letizia Petris.

Al GF Vip non sono mancati siparietti bollenti anche tra alcune delle concorrenti e ad esempio Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno infiammato i social con i loro baci bollenti durante la loro permanenza all’interno dello show. Quest’anno il GF ha un cast “misto”, composto da personaggi vip e non, e in tanti si chiedono quali saranno gli ulteriori sviluppi all’interno della Casa.