Due mesi dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello Mirko Brunetti torna nella casa e bacchetta l’ex fidanzata Perla, correggendole anche la grammatica.

Le parole di Mirko

Mirko non ha apprezzato il modo in cui Perla si sia schierata contro Beatrice Luzzi, ma soprattutto sembra non aver apprezzato le sue carenze grammaticali.

“Comunque volevo dirti una cosa. Si dice instaurare e non restaurare, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto. Perlì e poi un’altra cosa, ma hai preso una laurea in psicologia? Dici agli altri di farsi delle analisi e dei percorsi. Pensa a te stessa. No, non devi fare così.”

Mirko ha rimproveri però per tutti i concorrenti, non solo per l’ex fidanzata. Continua infatti: “E a voi ragazzi… lo dico da persona che vi vuole bene e che vi conosce, dobbiamo parlare, domani parleremo meglio. Siete stanchi? Ok, ma non si fa così. Dite che le cose si fanno in due? No, voi siete in venti! Più leggerezza e serenità..”

Il confronto con Federico

Non solo Perla, Mirko ha delle cose da chiarire anche con Federico. In realtà è però Federico a voler parlare con l’ex concorrente, con il quale i rapporti si sono raffreddati. “Non ci ho mai provato con Perla o Greta” puntualizza il ragazzo. “Se ti sei sentito mancato di rispetto chiedo scusa.”