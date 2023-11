GF, Perla asfalta Greta: "Scrupoli di che? Con me non se li è fatti"

Finita l’ultima diretta del GF, Perla Vatiero ha asfaltato Greta Rossetti. La ragazza ha tirato in ballo l’avventura a Temptation Island e ha sottolineato che la rivale non si è mai fatta scrupoli con Mirko Brunetti.

GF, Perla asfalta Greta: il suo pensiero su Mirko

Appena i riflettori della diretta del GF si sono spenti, Angelica Baraldi si è lasciata andare ad uno sfogo. A suo dire, in puntata è passata ancora una volta come gatta morta perché sta sempre vicino a Mirko Brunetti. Massimiliano Varrese le ha spiegato che, giustamente, Greta Rossetti potrebbe non apprezzare la vicinanza tra lei e il suo fidanzato. A questo punto si è intromessa Perla Vatiero che ha letteralmente asfaltato la vecchia rivale.

GF: Perla non giustifica Greta

Varrese ha dichiarato:

“Secondo me dovreste evitare. Angelica potrebbe smetterla di farti i grattini nel letto e tu dovresti capirlo. Tu fuori hai una ragazza molto insicura. Io non vi dico di allontanarvi, ma di evitare delle piccole cose che sapete che possono scatenare reazioni. Magari moderate alcune cose. Non dico che fate le cose con malizia, ma che da fuori tutto può essere travisato. Adesso vi prendete le conseguenze di quello che capita. Questo è quello che farei io al posto vostro, il mio pensiero, ma non è che vi impongo nulla. Uno forse dovrebbe farsi più scrupoli prima di fare certe cose che possono ferire chi è fuori”.

Perla ha subito fatto capire di non essere d’accordo con lui e ha tirato in ballo Temptation Island.

Nel sentire la parola “scrupoli“, Perla è andata su tutte le furie. La Vatiero ha tuonato:

“Lei [Greta] ha anche vissuto determinati contesti e dovrebbe sapere come funziona. Vabbè Max ti posso dire anche una cosa. Non diciamo cose non precise. Vanno compresi i contesti e lei dovrebbe capirli perché li ha vissuti in altri programmi. Parlo anche di contesti più estremi dove ci sono proprio queste dinamiche. Quindi dire che può fraintendere o non capire il contesto non è giusto. Scrupoli di che? Parliamo di una persona che… non voglio andare oltre dai. Non si è fatta lo scrupolo quando era dall’opposto. Anche se ha vissuto in quel contesto dove era anche giusto non farsi scrupoli”.