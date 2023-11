Dopo l’ingresso di Perla Vatiero al GF, Greta Rossetti si diceva tranquilla in merito al comportamento che avrebbe potuto avere Mirko Brunetti. Eppure, nelle ultime ore è spuntato un like ad un commento che demolisce il suo fidanzato.

GF, Greta: spunta un like contro Mirko

Fino a qualche ora fa, Greta Rossetti si diceva assolutamente convinta di Mirko Brunetti: a suo dire, il fidanzato non si sarebbe mai rimesso con Perla Vatiero. Stando ad un like piazzato ad un commento contro il concorrente del GF, sembra che l’ex tentatrice abbia cambiato idea.

Il commento apprezzato da Greta, tanto da meritare un suo like pubblico, recita:

“La verità è che avete perso sia se siete Perla sia se siete Greta. Perché la guerra la vincete se quelli come Mirko li mandate a ca**re. Non se fate a gara per conquistare uno che si innamora ogni due settimane e invece di risolvere i problemi di coppia si fa un tatuaggio con una che conosce da dieci giorni. Uno che va al GF a fare il piacione con chiunque abbia un buco da penetrare”.