Appena i riflettori della diretta del GF si sono spenti, Mirko Brunetti si è lasciato andare ad uno sfogo nei confronti della fidanzata Greta Rossetti. Ha tanti dubbi e sembra incerto sul proseguimento della relazione.

GF: Mirko Brunetti ha dei dubbi su Greta Rossetti

Mirko Brunetti, nel corso dell’ultima puntata del GF, ha scoperto che la fidanzata Greta Rossetti ha messo like ad un commento al vetriolo contro di lui. Il ragazzo ci è rimasto malissimo e, durante una pubblicità, si è confidato con alcuni compagni d’avventura: “Che faccio ora? Non cambio nulla perché ho portato rispetto a tutti. Mi devo far condizionare da lei fuori (Greta)? Ste ragazzinate da bambina da 15 anni. Non l’ho fatto fino adesso non lo farò mai. Questo è bene che sia chiaro“.

GF: lo sfogo di Mirko nel post puntata

Appena la diretta è finita, Mirko si è sfogato con i coinquilini del GF. Massimiliano Varrese gli ha fatto notare che Greta, dopo aver visto i suoi atteggiamenti con Angelica e Perla, potrebbe essere giustamente arrabbiata. Brunetti, però, non è d’accordo: non ha fatto nulla di male. Il ragazzo ha espresso così tutti i suoi dubbi sulla Rossetti:

“Non è quello che voglio nel mio rapporto. Perché non voglio limitarmi se non faccio nulla di sbagliato o con malizia. Ci si limita quando c’è un errore o un’esagerazione. E non è questo il caso perché siamo tutti innocenti e tranquilli”.

GF: Mirko pronto a lasciare Greta?

Mirko, che sembra valutare se lasciare Greta o meno, ha concluso: