Da quando ha messo piede al GF, Perla Vatiero ha confezionato una gaffe dietro l’altra. L’ultima l’ha fatta in diretta: ha anche provato a correggersi ma ha sbagliato ancora. Il video, neanche a dirlo, è virale.

GF, Perla fa una gaffe in diretta: il video è virale

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Perla Vatiero ha commesso l’ennesima gaffe. Tutto è andato in scena durante un confronto con Mirko Brunetti sul suo rapporto con Alessio Falsone. La concorrente stava spiegando al fidanzato che non ha nulla da temere perché con il coinquilino c’è solo un legame di amicizia.

GF: Perla prova a recuperare la gaffe ma sbaglia ancora

Perla, parlando del suo rapporto con Alessio, ha dichiarato:

“Comunque ehm… mi sto comportando come mi avrei comportato a prescindere perché… mi avessi perché comunque qua dentro…”.

La gaffe di Donna Vatiero è diventata virale in un lampo.

Resasi conto della gaffe, Perla ha provato a correggersi ma ha sbagliato ancora. Molto probabilmente, la Vatiero si è lasciata prendere dall’emozione della diretta e ha dimenticato l’italiano. Il video del momento è diventato virale in un lampo e sui social fioccano commenti, alcuni molto cattivi. Si legge: “Io non ho parole per l’ignoranza vi giuro“, oppure “No ma davvero questa è laureata??? Non ci credo, non ci posso credere“, o ancora “Condizionali… congiuntivi.. i tempo verbali, la consecutio temporum, la logica vera e propria di un discorso.. questi sconosciuti“.