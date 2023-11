GF, Rosy Chin contro Letizia: "Falsa. Ha ragione Nicole"

Nella casa del Grande Fratello, Rosy Chin si è scagliata contro Letizia Petris dopo aver ascoltato le parole della sua ex, Nicole, nei suoi confronti.

Rosy Chin contro Letizia

Nei giorni scorsi Nicole Conte ha scritto una lettera pubblica con cui ha voluto sbugiardare la sua ex, Letizia Petris, che ha parlato più volte di lei come se fosse il grande amore della sua vita. Sulla questione nelle ultime ore è intervenuta anche Rosy Chin che, a quanto pare, conosce da tempo Nicole (e non l’aveva mai sentita parlare di Letizia).

“Lei non si può aspettare che la sua ex non replichi. Io conosco Nicole da tanto tempo e non mi aveva mai parlato di Letizia. Io non volevo essere condizionata dal loro rapporto e da cosa era successo prima. Lei è buona, una che si dona, una ragazza generosa e sincera. Insieme abbiamo fatto pure un capodanno in Tailandia. Se avessi saputo del loro rapporto non mi andavo a mettere nel letto con Letizia. Io ho fatto da mamma, da sorella e da amica a Letizia. Poi ad un certo punto non sono più riuscita ad assecondare i capricci e i vizi di questa ragazza. L’opinione sulla storia tra Letizia e Nicole? Ha avuto totalmente ragione nell’esporre i suoi pensieri Nicole. Secondo me Letizia faceva le sviolinate sperano che Nicole non parlasse. Nicole si sarà sentita in dovere di replicare per esporre il suo malessere”, ha dichiarato in merito al comportamento della sua coinquilina. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più.