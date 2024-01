GF: scoppia la crisi tra Anita e Garibaldi

A distanza di quattro mesi dall’inizio del GF, è scoppiata la crisi tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Stando ai racconti della ragazza, durante il pomeriggio in Spa c’è stata una discussione pesante, che potrebbe mettere in discussione la loro amicizia.

Al rientro dal pomeriggio in Spa, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sono apparsi distanti. I fan del GF hanno subito notato la cosa, ma non avrebbero mai pensato ad una crisi. A spiegare i motivi è stata la ragazza. Sfogandosi con altri compagni, ha confessato che, lontano dalle telecamere, hanno avuto una discussione.

Chiacchierando con Letizia Petris, Poalo Masella e Marco Maddaloni, Anita ha parlato della crisi con Garibaldi. Ha raccontato:

“Per farti capire, a me fa piacere se mi fa la colazione tutti i giorni però non sono una persona che non sa farsi la colazione da sola, non è che adesso pensi che non sappia vivere senza di te. Questa cosa mi urta. Poi mi dà fastidio che magari sto parlando e lui ‘dai vieni’ … Non mi stressare l’anima perché io sono una persona singola non è che ora ogni cosa dobbiamo farla insieme. Poi dai quella era una situazione diversa (la spa) non possiamo stare sempre insieme già ci stiamo h24, ci possiamo anche staccare un secondo. Io non lo capisco e poi è una delle persone più permalose che io conosca…”.