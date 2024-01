Ancora una polemica nella casa del GF. Vittorio Menozzi si è infuriato per un gesto di Massimiliano Varrese, ma l’attore si è difeso parlando di uno “scherzo“. I fan, sempre attenti, lo hanno smascherato con un video chiaro che più chiaro non si può.

GF: Varrese fa infuriare Vittorio e parla di scherzo

Nelle ultime ore, Vittorio Menozzi è finito al centro dell’attenzione di alcuni concorrenti del GF. Il motivo? Il modello non collabora nelle pulizie della Casa. Fiordaliso, stanca di stargli dietro, si è sfogata con Massimiliano Varrese, mostrandogli una pentola lasciata sporca: “Guarda, questa l’ha lasciata qui Vittorio. Adesso io cosa devo fare, lo devo picchiare?“. L’attore ha prontamente consigliato: “Non la lavare. Gliela devi far pulire a lui. Portagliela vicino al suo letto, vai. Dove tiene tutti i vestiti, dove ha il cuscino!“. Fiordaliso non se l’è fatto ripetere due volte. Menozzi, però, non ha preso per niente bene la cosa e ne ha parlato direttamente con Max.

GF: Vittorio affronta Varrese

“Cosa ho? In realtà non mi è piaciuto il tuo gesto di ieri sera. Mi riferisco a quello del pentolino“, ha esclamato Vittorio parlando direttamente con Varrese. Massimiliano, neanche a dirlo, si è giustificato parlando di uno scherzo. L’attore ha dichiarato:

“Ma no era uno scherzo Vitto. Siamo stati io e la Fiorda come scherzo. Almeno da parte mia era tutto uno scherzo. Io l’ho fatto come scherzo, mi dispiace, mai avrei voluto far scaturire una cosa del genere. Quando Fiorda ha tirato fuori la pentola io scherzando, ridendo e giocando ho detto ‘mettila sul suo comodino’. Ma era davvero così per scherzare, assolutamente, per me è partito tutto come un gioco. Altrimenti io ti avrei detto che dovevi pulire la pentola. Volevo farmi due risate”.

I fan del GF smascherano Varrese

Vittorio, fortunatamente, non ha preso per oro colato le parole di Varrese:

“Scherzo? Guarda che la Fiorda era arrabbiata davvero, stamani non mi parlava e ieri mi ha fatto una sfuriata. Questa cosa mi ha anche dato fastidio perché era legata una cosa che è successa a casa mia. Ma la zia è molto arrabbiata, mi ha detto che non faccio nulla qui. Meglio se tu scherzavi, ma Fiorda mi ha parlato molto arrabbiata“.

Nel frattempo, i fan del GF hanno smascherato Varrese. Nel video in cui suggerisce a Fiordaliso di mettere la pentola vicino al letto di Vittorio, non si parla di scherzo, anzi.